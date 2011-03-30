Верхняя граница ценового коридора на бензин А-95 увеличена до 9,75 грн./л

Экспертно-аналитическая группа (ЭАГ) по вопросам стабильного функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности повысила верхнюю границу ценового коридора на бензин А-95 до 9,75 грн./литр, на дизельное топливо – до 9,25 грн./литр.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель директора департамента нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства энергетики и угольной промышленности Константин БОРОДИН сегодня журналистам в Киеве после заседания ЭАГ.

По его словам, эти ценовые ориентиры будут действовать в течение 7-10 дней - до следующего заседания группы.

«По результатам заседания группы было четко отмечено, что цена топлива не должна выходить за ориентир», - сказал К.БОРОДИН.

Он отметил, что достичь консенсуса удалось, в частности, благодаря стабилизации стоимости нефти на мировом рынке.

Также К.БОРОДИН добавил, что в настоящее время рынок нефтепродуктов Украины является насыщенным и средневзвешенная цена топлива марки А-95 составляет 9,71 гр./л.

Он подчеркнул, что в ближайшее время НАК «Нафтогаз Украины» начнет импортировать нефть и перерабатывать ее на отечественных нефтеперерабатывающих заводах, что также положительно отразится на ситуации.

Как сообщал УНИАН, 11 марта 2011 года Экспертно-аналитической группой был установлен ценовой коридор на бензин А-95 в размере 9,5 грн./л и на дизельное топливо в размере 9 грн./л.