СНБО под председательством Януковича рассмотрит вопросы повышения безопасности АЭС
09:07, 31 марта 2011Энергетика
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8 апреля под председательством Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Как сообщили УНИАН в Аппарате СНБО, на заседании будут рассматриваться вопросы повышения безопасности атомных электростанций Украины, а также государственной политики по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы.
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