СНБО под председательством Януковича рассмотрит вопросы повышения безопасности АЭС

8 апреля под председательством Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Как сообщили УНИАН в Аппарате СНБО, на заседании будут рассматриваться вопросы повышения безопасности атомных электростанций Украины, а также государственной политики по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter