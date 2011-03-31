Уровень радиации за 20-километровой зоной вокруг "Фукусимы-1" существенно превышает нормы
09:40, 31 марта 2011Энергетика
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Уровень радиации в ряде мест за пределами 20-километровой зоны вокруг японской АЭС "Фукусима-1", из которой после аварии 11 марта были эвакуированы люди, существенно превышает допустимые нормы.
Об этом заявили представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает Радио "Свобода".
В частности, в деревне Итате - в 40 километрах от АЭС - радиационный фон в два раза выше того, при котором МАГАТЭ рекомендует эвакуировать жителей.
Премьер-министр Японии Наото КАН не исключил, что зона эвакуации может быть расширена.
На станции, пострадавшей в результате землетрясения и цунами, продолжаются работы по охлаждению реакторов и откачке радиоактивной воды.
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