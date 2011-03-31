Фьючерсы на нефть на NYMEX упали на фоне роста запасов нефти в США

Запасы нефти в ключевом хранилище США достигли нового рекордного максимума, о чем свидетельствовали представленные в среду данные. Это ограничило рост нефтяных фьючерсов, несмотря на продолжающиеся бои в Ливии, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки апрельских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 52 цента, или 0,5%, – до 104,27 доллара за баррель.

В то же время, по итогам торгов на ICE цены на нефть марки Brent упали на 3 цента – до 115,13 доллара за баррель.

Согласно данным Министерства энергетики США, запасы сырой нефти в Кушинге, штат Оклахома, достигли рекордного уровня 41,9 млн. баррелей. Это оказало давление на стоимость нефти, торгующейся на NYMEX, в то время как цена на нефть марки Brent, которая используется в Европе, росла на фоне событий на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Рост запасов в Кушинге произошел на фоне увеличения нефтяных запасов по всей стране. Запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,9 млн. баррелей – до 355,7 млн. баррелей. С начала года запасы выросли на 21 млн. баррелей.

Отчет по запасам и другие экономические данные служили важными двигателями цен на нефть в прошлом году, однако теперь они отошли на задний план на фоне нестабильности в Ливии и других богатых нефтью странах Ближнего Востока и Северной Африки. Сейчас фьючерсы колеблются выше 100 долларов за баррель. По словам трейдеров, перебои с поставками из Ливии уже отражены в ценах, тогда как другие факторы еще могут повлиять на них.

Запасы бензина упали на 2,7 млн. баррелей, тогда как спрос на топливо снизился на 2,3% на фоне роста цен на заправочных станциях.

Апрельские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов выросли на 1,82 цента – до 3,0640 доллара за галлон. Котировки апрельских фьючерсов на топочный мазут по итогам торгов снизились на 0,19 цента – до 3,0396 доллара за галлон.