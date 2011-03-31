Украину интересует опыт Брунея в эксплуатации терминала по производству сжиженного газа – Янукович

Украина хочет использовать опыт Брунею в эксплуатации терминала по производству сжиженного газа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ заявил в Брунее во время посещения предприятия BLNG по производству сжиженного газа.

Во время общения с руководством компании главу государства информировали об ее истории и достижениях, провели короткую экскурсию по территориий предприятия. Президент также должен имел возможность ознакомиться с работой Центра управления BLNG.

Во время общения с руководителями предприятия глава государства подчеркнул, что для Украины является интересным узнать об опыте работы в сфере производства сжиженного газа, накопленного компанией Brunei Liquefied Natural Gas за десятилетие ее работы в этой сфере.

Президент отметил, что в марте 2010 года правительство утвердило план мероприятий по реализации проекта строительства терминала по перевалке сжиженного газа на побережье Черного моря, отметив, что расчетная стоимость проекта составляет около миллиарда долларов.

«Опыт, полученный вами за почти сорок лет работы терминала, является очень интересным для Украины. Безусловно, мы бы хотели использовать ваш опыт эксплуатации этого объекта», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, высказавшись за целесообразность обсуждения партнерских отношений Украины и Брунея по данному вопросу.

Говоря о планах относительно строительства терминала в Украине, Президент отметил, что сегодня уже есть определенные наработки по данному проекту, но сейчас он находится на той стадии, когда можно вносить коррективы, учитывая современный опыт.

Президент отдельно подчеркнул актуальность вопроса разработки месторождений природных ресурсов. Он в частности напомнил, что в Украине в последнее время началась добыча газа не только на суше, но и на шельфах Черного и Азовского морей.

Кроме того, заметил В.ЯНУКОВИЧ, в связи с развитием современных технологий добычи сланцевого газа в Украине также появилась такая перспектива.

Президент обратил внимание и на тот факт, что на сегодняшний день наше государство является одним из наибольших потребителей газа на европейском пространстве, а в Западной Украине расположены крупнейшие в Европе газохранилища, которые могут принимать около 35 миллиардов кубометров газа.

Глава государства выразил надежду на налаживание эффективного партнерского сотрудничества с брунейскими предприятиями в будущем.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по сооружению терминала по приему природного сжиженного газа объемом 10 млрд. куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

В настоящее время рассматриваются три возможные площадки для строительства терминала – Одесская область (порт «Южный»), Николаевская область (порт «Очаков») и Крым (порт «Феодосия»). Ориентировочная стоимость строительства LNG-терминала с инфраструктурой составляет от 1,21 до 1,38 млрд. дол. Строительство первой очереди терминала на 5 млрд. куб. м сжиженного природного газа должно завершиться в 4-м квартале 2014 года, второй очереди – в 4-м квартале 2016 года.

Согласно плану работы, до сентября 2011 года предприятие должно обеспечить разработку ТЭО проекта. Тендер по выбору компании-разработчика ТЭО должны были объявить 19 января 2011 года, но он был перенесен.