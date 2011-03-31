Премьер: проблема диспропорции отечественного и импортного бензина будет решена в 2011-2012 гг.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ уверен, что за 2011-2012 годы в Украине удастся решить проблему диспропорции отечественного и импортного топлива на внутреннем рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

При этом премьер отметил, что вчера в ходе совещания правительству удалось договориться с собственниками нефтеперерабатывающих заводов о совместных действиях для увеличения нефтепереработки на отечественных предприятиях.

«Это позволит нам стабилизировать ситуацию на рынке нефтепродуктов… Я думаю, что мы договорились достаточно по конкретным параметрам, и в течение 2011- 2012 годов эта проблема в основном будет решена за счет замещения дорогостоящего импорта относительно более дешевыми нефтепродуктами, полученными в результате переработки нефти на наших предприятиях», – сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 30 марта, Кабинет Министров Украины и отечественные производители нефтепродуктов подписали меморандум о партнерстве, предусматривающий увеличение переработки нефти на отечественных предприятиях.

От Кабмина меморандум подписал министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО, а со стороны производителей нефтепродуктов меморандум подписали глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН, президент ОАО «Лукойл» Вагит АЛЕКПЕРОВ, исполнительный директор ОАО "ТНК ВР" Герман ХАН, акционер ОАО «Нефтехимик Прикарпатья» Игорь КОЛОМОЙСКИЙ, глава правления ОАО «Укртатнафта» Павел ОВЧАРЕНКО.

Правительство поставило перед Министерством энергетики и угольной промышленности задачу увеличить объемы переработки нефти на отечественных нефтеперерабатывающих заводах и постепенно увеличить долю реализации отечественной продукции на рынке нефтепродуктов.