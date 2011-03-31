«Укргазвыдобування» реализовала на аукционе 11,04 тыс. тонн нефтепродуктов

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», 30 марта т.г. на аукционе №2НП на Товарной бирже «Первая независимая биржа» (ТБПНБ) реализовала 11,04 тыс. тонн нефтепродуктов собственного производства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ТБПНБ.

В частности, компания реализовала на аукционе: бензин А-76 – 3,96 тыс. тонн по средней цене 10 750,83 грн./т (стартовая цена – 10 740,00 грн./т); бензин А-92 – 3,00 тыс. тонн по средней цене 10 816,20 грн./т (стартовая цена – 10 815,00 грн./т); бензин А-95 – 1,92 тыс. тонн по средней цене 11 181,00 грн./т (стартовая цена – 11 181,00 грн./т); дизельное топливо – 0,96 тыс. тонн по средней цене 9 757,25 грн./т (стартовая цена – 9 621,00 грн./т).

Также компания реализовала на аукционе 0,96 тыс. тонн мазута М-100 по средней цене 4 856 грн./т (стартовая цена – 4 806,0 грн./тонна), а также 0,24 тыс. тонн уайт-спирита по 10 260 грн./т (стартовая цена – 9 855,0 грн./тонна).

Как сообщал УНИАН, на предыдущем аукционе ДК «Укргазвыдобування» средняя цена реализации бензина А-76 составила 10 738,6 грн./т, А-92 – 10 814,4 грн./т, А-95 – 11 180 грн./т, дизтоплива – 9 600 грн./т, мазута – 4 804 грн./т, уайт-спирита – 9 855 грн./т.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» является крупнейшей газодобывающей компанией Украины, которая обеспечивает свыше 70% общей добычи газа в стране. Ведущим подразделением по переработке в структуре ДК «Укргазвыдобування» является Шебелинский газоперерабатывающий завод, который осуществляет производство автомобильных бензинов марок А-76, А-92, А-95, А-98, дизельного топлива, сжиженного газа, уайт-спирита, мазута, битума и других нефтепродуктов.