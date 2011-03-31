В Крыму розничные цены на бензин и дизтопливо выросли на 4-25 коп.

В Автономной Республике Крым за период с 24 по 31 марта 2011 года розничные цены на бензин и дизельное топливо повысились на 4-25 копеек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, за указанный период на крымских АЗС цена бензина марки А-95 повысилась с 9,55-9,95 до 9,70-9,99 грн./л, бензина марки А-95 (premium) – с 10,20-10,25 до 10,30-10,50 грн./л, бензина марки А-92 – с 9,30-9,55 до 9,45-9,65 грн./л, марки А-80 – с 9,10-9,15 до 9,20-9,30 грн./л.

Розничная цена 1 литра дизельного топлива за указанный период повысилась с 9,05-9,40 до 9,20-9,50 грн.