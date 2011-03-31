JKX Oil & Gas в 2010 году сократила чистую прибыль в 4 раза

Нефтегазодобывающая компания JKX Oil & Gas plc (Великобритания) с активами в Украине в 2010 году сократила чистую прибыль в 4 раза по сравнению с 2009 годом – до 21,16 млн. долл.

Об этом сказано в сообщении компании, обнародованном на сайте биржи London Stock Exchange.

В сообщении отмечается, что доходы JKX Oil & Gas в 2010 году сократились на 1,8% по сравнению с 2009 годом – до 192,88 млн. долл., а операционная прибыль – на 20%, до 95 млн. долл.

Суммарное производство углеводородов в 2010 году снизилось на 11% – до 10,32 тыс. барр. нефтяного эквивалента в сутки (boepd) из-за незапланированной задержки с началом работы второй буровой установки на лицензионной площадке в Полтавской области, однако рост цен на природный газ позволил компенсировать в доходах это падение производства.

Как сообщал УНИАН, в феврале компания совладельца крупнейшего в Украине «ПриватБанка» (Днепропетровск), известного украинского бизнесмена Игоря КОЛОМОЙСКОГО Ralkon Commercial Ltd. (Британские Виргинские острова) сконцентрировала 27,1% акций JKX Oil & Gas.

Напомним, основным активом JKX Oil & Gas в Украине является ООО «Полтавская газонефтяная компания».

Справка УНИАН. Компания JKX Oil & Gas plc занимается разведкой и добычей нефти и газа в Украине (основной бизнес), Грузии, Венгрии, Болгарии, Словакии, США и России. JKX Oil & Gas входит в листинг Лондонской фондовой биржи.

JKX по итогам 2009 года получила чистую прибыль 85,24 млн. долл., что на 9,1% превышает показатель 2008 года. Ее доход сократился на 5,1% – до 196,51 млн. долл. При этом компания увеличила производство углеводородов на 6% – до 11,665 тыс. барр. нефтяного эквивалента в сутки (boepd).