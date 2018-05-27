«Нафтогаз» идет на IPO, но оказаться может в «Газпроме»

Вместо глубокого структурного реформирования НАК «Нафтогаз Украины» начали готовить к первичному публичному размещению акций. Если компания придет на международную фондовую биржу в своем нынешнем виде, ожидать ее там будет разве что «Газпром».

Когда и в каких объемах можно ожидать появления акций НАК «Нафтогаз Украины» на одной из фондовых бирж мира, а главное, что это даст украинской нефтегазовой отрасли? После заявления Виктора Януковича о возможной продаже части акций украинского газового гиганта уже достаточно много сказано на эту тему. В целом большинство экспертов скептически отнеслись к инициативе Президента. Даже с сугубо технической и законодательной точек зрения перспективы первичного публичного размещения акций НАКа выглядят неубедительно. С другой стороны, выход на IPO предполагает кропотливую и длительную подготовительную работу, для этого процесса есть даже специальный термин due diligence (DDG), который можно перевести с английского как «должная добросовестность». DDG предполагает формирование максимально объективного представления об объекте инвестирования, оценку инвестиционных рисков, независимую оценку стоимости объекта. Одним словом, компания раскрывает перед потенциальными инвесторами все свои приимущества и недостатки. Таким образом, в идеале подготовка к IPO дает «Нафтогазу» шанс разобраться в своих проблемах с помощью независимого аудита и наметить пути оздоровления, что для компании, постоянно испытывающей финансовые проблемы, уже не мало. Но все это будет справедливо по отношению к «Нафтогазу» только в том случае, если в выходе НАКа на IPO действительно заинтересованы те люди, которые сегодня прямо или косвенно «рулят» нефтегазовым сектором Украины. А тут возникают сомнения...

Далеко ли до IPO?

29 марта НАК «Нафтогаз Украины» объявил тендер по отбору компании для проведения аудита запасов углеводородов на своих месторождениях. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на официальном веб-портале «Государственные закупки». Согласно сообщению, аудит будет профинансирован за собственные и бюджетные средства. Срок предоставления услуги - до 2012 года. Ясно, что оценка запасов нефти и газа будет проводиться «Нафтогазом» в рамках подготовки к IPO, а срок предоставления данной услуги можно было бы условно принять и за срок окончания подготовки к выходу на фондовый рынок.

Напомним также, что министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко заявил о том, что Минэнерго рассчитывает привлечь 5-6 млрд. долл. от размещения миноритарного пакета акций НАК «Нафтогаз Украины» на западных фондовых биржах.

Как известно, 21 марта т.г. Президент Украины Виктор Янукович заявил, что считает возможной продажу части акций НАК «Нафтогаз Украины» на международных биржах. По словам главы государства, на базе «Нафтогаза» необходимо создать прозрачную и эффективную вертикально интегрированную компанию. «Если для этого необходимо уступить часть компании, продать на международных биржах определенную часть акций – на это надо идти», – заявил В.Янукович.

Что же касается того, какой пакет акций «Нафтогаза» может быть размещен на фондовой бирже, то еще в конце февраля этого года Дмитрий Фирташ в своем интервью французскому изданию La Politique Internationale говорил о возможной продаже 20-25% акций компании. Мнение Д.Фирташа важно не только потому, что он является одной из наиболее влиятельных фигур в нашей газовой отрасли, но и потому, что именно он заявлял о лоббировании идеи IPO «Нафтогаза». «...Я убеждаю в этом и правительство, и Президента, − что НАК «Нафтогаз» надо выводить на фондовый рынок. Только так мы будем знать, сколько он стоит», - отмечал Д.Фирташ в интервью La Politique Internationale.

После заявления Президента можно говорить о том, что господин Фирташ добился значительных успехов в этом вопросе.

Одним из ключевых вопросов в связи с IPO «Нафтогаза» остаются сроки его проведения. Если оценку своих углеводородных месторождений НАК хотя бы теоретически может успеть завершить до конца текущего года, то само размещение в 2012 году остается под большим вопросом. Многие эксперты сходятся во мнении о том, что раньше чем через 2 года, то есть в 2014-ом, ожидать появления «Нафтогаза» на биржах не приходится.

Так, старший аналитик инвесткомпании Dragon Capital Денис Саква считает, что для того, чтобы провести публичное размещение акций «Нафтогаза» на Лондонской бирже, необходимо перевести его активы на зарубежную компанию, что достаточно проблематично, поскольку инвесторы могут поставить вопрос относительно погашения евробондов НАКа. Как известно, осенью прошлого года у «Нафтогаза» были серьезные проблемы с выплатой 500 млн. долл. долга по своим облигациям.

Д.Саква также отметил, что если оценивать 20-процентный пакет для продажи на бирже в 5-6 млрд. долл., то выходит, что капитализация «Нафтогаза» будет составлять приблизительно 25 млрд. долл., что, по его мнению, является «достаточно сомнительной оценкой в связи с проблемами данного предприятия».

Недопереоцененный

Существует мнение, что, используя так называемый метод мультипликатора для оценки прогнозируемой в будущем капитализации той или иной компании, можно как «переоценить» ее, так и «недооценить». Тут, как говорится, дело вкуса, при этом аргументы будут вполне убедительными. Можно, к примеру, сделать акцент на том, что «Нафтогаз» контролирует значительные объемы месторождений газа (тот же сланцевый или шахтный метан у нас считают десятками миллиардов, а то и триллионами кубометров). В таком случае прогнозируемая капитализация компании, за счет разработки этих месторождений, лет эдак через 10 окажется на высоте. Но можно сосредоточиться и на разбалансированном внутриукраинском рынке газа, тогда перспективы «Нафтогаза» будут выглядеть весьма печально.

Независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр Нарбут одной из основных проблем «Нафтогаза» считает отсутствие четкого финансового плана. «Учитывая необходимость дотаций из госбюджета на разницу между закупочной ценой российского газа и стоимостью его реализации населению говорить о сбалансированном финансовом плане не приходится. Сохранение этой проблемы неоднократно отмечал МВФ, но вопрос приведения цены газа для населения к экономически обоснованному уровню окончательно до сих пор не решен. Хотя даже если это и произойдет, никто не гарантирует собираемости денег за продаваемый населению газ», - отметил эксперт.

А.Нарбут также подчеркнул, что «сейчас не модно покупать акции компаний, в которых так много всего намешано, как в «Нафтогазе». Перспективы на IPO есть у таких отдельно взятых структурных подразделений «Нафтогаза», как «Черноморнефтегаз», «Укргаздобыча», «Укрнефть» или «Укртрансгаз», то есть у тех компаний которые имеют на балансе конкретные активы. Тогда как непрозрачный бюджет НАКа, вспомнить хотя бы темпы утверждения годовой финансовой отчетности или сложные взаимоотношения с зарубежными инвесторами, лишают «Нафтогаз» как единое целое, шансов на успешное размещение акций», - убежден эксперт

Он считает, что прежде чем выходит на ІРО, компания должна претерпеть серьезные структурные изменения, сам украинский рынок природного газа также должен измениться, для того чтобы его рыночные механизмы отвечали требованиям европейского законодательства. «Украина же не просто так присоединялась к Европейскому энергетическому сообществу. Все это займет немало времени, и я слабо представляю, как можно предлагать ІРО компании в течение ближайших лет», - сказал А.Нарбут.

Под прикрытием IPO

Невозможно себе представить, что о рассуждениях инвестаналитиков и экспертов не знает никто из людей, имеющих непосредственное отношение к принятию решений по «Нафтогазу» и нефтегазовой отрасли Украины в целом. Но в таком случае им стоило бы пояснить Президенту все перипетии, которые ожидают «Нафтогаз» на пути к фондовому рынку.

Как считает А.Нарбут, заявление о выходе «Нафтогаза» на IPO похоже на декларацию высокой цели, которой прикрывается нежелание решать текущие проблемы компании уже сегодня. «Постановка глобальной стратегической задачи позволит еще на несколько лет отвлечь внимание от того, что происходит за ширмой «Нафтогаза». А делается все то же, что делалось и раньше. Недавно произошла весьма сомнительная сделка по приобретению сети автозаправочных станций «Укргаздобычей», абсолютно не мотивированная с точки зрения окупаемости, в отличие от инвестиций в прямую деятельность этой компании», - отметил А.Нарбут и добавил: «Разговоры об IPO - это имитация деятельности, которая даст возможность тем, кто сегодня контролирует «Нафтогаз», сохранить управленческую методологию, позволяющую им успешно участвовать в освоении средств, вписанных в виде капитальных инвестиций компании».

Вместе с тем, по словам эксперта, возникает вопрос о том, как создать у Президента, который в данном случае является основным наблюдателем за процессом подготовки к IPO, видимость того, что «Нафтогаз» действительно этим занят. «Возможно, будут вписаны несколько новых клеточек в структуру «Нафтогаза» в виде каких-то сервисных компаний. Можно говорить о создании вертикально интегрированной компании на основе НАК «Нафтогаза», но реально у компании по-прежнему нет стратегии структурных реформ», - убежден А.Нарбут.

Он не исключил, что те, кто сегодня убедил Президента явно преждевременно заговорить об IPO, действуют и в интересах «Газпрома». «Для российского газового монополиста подрыв финансового состояния НАКа, с последующим получением контроля над наиболее перспективными активами компании, всегда являлся стратегической целью. Нельзя исключать, что IPO может быть использовано для того, чтобы овладеть интересными активами «Нафтогаза» за те небольшие деньги, которых они будут стоить через пару лет, если изменения в структуре НАКа, так и останутся сугубо косметическими», - сказал эксперт.

Подытоживая, А.Нарбут посоветовал держать в поле зрения все реформы, которые будут происходить в «Нафтогазе» в рамках его подготовки к IPO. Он убежден, что таким образом нетрудно будет обнаружить доказательства того, что движение к задекларированной цели подменяется симуляцией этого процесса.

Очень бы не хотелось верить в столь пессимистичный прогноз, однако все заявления украинского Правительства (нынешнего, предыдущего или предпредыдущего) о реформах и оздоровлении «Нафтогаза», о нашем стремлении создавать международные газовые концерны в соответствии с европейскими стандартами, оказывались пшиком.

Антон Лосев (УНИАН)