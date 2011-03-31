Клюев считает перспективным строительство газопровода «Восток - Запад»

По мнению первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА, одним из перспективных проектов для участия украинских компаний является строительство транстуркменского газопровода «Восток - Запад».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.КЛЮЕВА, об этом он заявил в ходе встречи с Президентом Туркменистана Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВЫМ.

Кроме поставок трубной продукции, по мнению А.КЛЮЕВА, украинские подрядчики могут обеспечить строительство линейных участков трубопровода, включая наиболее сложные, а также компрессорных станций.

А.КЛЮЕВ отметил «огромный» опыт, который есть у украинских предприятий по проектированию и строительству подземных переходов газопроводов и других сложных объектов.

Он также заявил, что Украина поддерживает международную инициативу Туркменистана относительно обеспечения безопасности транснациональной трубопроводной инфраструктуры. «Украина, как крупный импортер природного газа и транзитная страна, которая владеет развитой газотранспортной инфраструктурой, заинтересована в реализации этой идеи и возобновлении тесного сотрудничества в газотранспортной сфере», - заявил А.КЛЮЕВ.

Кроме того, он отметил, что украинские компании могли бы принять участие в будущем строительстве взлетно-посадочных полос в аэропортах Туркменабата и Дашогуз, а также мостов, путепроводов и автомобильных дорог любой сложности.

Кроме этого, А.КЛЮЕВ ознакомил президента Туркменистана с рядом других предложений по сотрудничеству в различных отраслях, в частности в модернизации 5-го энергоблока Марийской электростанции.

Также, отмечают в пресс-службе Минэкономразвития, украинская сторона предлагает туркменским заказчикам расшить спектр продукции украинского машиностроения для закупки. В частности, предлагается обратить внимание на специальную строительную и дорожную технику, которая по техническим характеристикам не уступает российским и белорусским аналогам, но при этом дешевле.

Как сообщал УНИАН, первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ 31 марта - 1 апреля находится с рабочим визитов в Туркменистане.