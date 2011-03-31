Украина намерена привлечь 780 млрд. грн. в развитие электроэнергетики - Титенко

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины прогнозирует, что в развитие электроэнергетической отрасли страны до 2030 года будет направлено 780 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Сергей ТИТЕНКО со ссылкой на проект откорректированной Энергетической стратегии Украины до 2030 года.

По его словам, эти средства будут направлены на строительство и модернизацию объектов электроэнергетической сферы.

При этом, отметил глава НКРЭ, при расчете общего объема инвестиций эксперты Минэнерго исходили из прогнозной стоимости реконструкции энергогенерирующих мощностей в размере до 800 долл. за 1 кВт установленной мощности, из которых почти половина будет направляться на мероприятия, связанные с улучшением экологической составляющей работы энергообъектов.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины намерено до августа текущего года завершить корректировку Энергетической стратегии Украины до 2030 года.

По словам заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины Никиты КОНСТАНТИНОВА, в документе, в частности, будет скорректирована потребность Украины в строительстве новых генерирующих мощностей. При этом стратегия будет четко привязана к прогнозам экономического развития Украины на период до 2030 года.

Н.КОНСТАНТИНОВ отметил, что в основном документ будет скорректирован в части уменьшения прогноза строительства атомных энергоблоков. Также он отметил, что указанный вариант стратегии не является окончательным и будет исходить из среднесрочных перспектив и корректироваться каждые 2-3 года.