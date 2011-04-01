Фьючерсы на нефть на NYMEX в четверг достигли максимумов

Фьючерсы на нефть в четверг закрылись на самом высоком уровне за два с половиной года на фоне ослабления доллара США и неудач повстанцев в Ливии, которые породили опасения, что этот конфликт может затянуться, передает ПРАЙМ-ТАСС. Цены на бензин и топливо также резко выросли и достигли самых высоких уровней за более чем два года.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки апрельских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 2,45 доллара, или на 2,4%, до 106,72 доллара за баррель. Это самый высокий уровень закрытия с сентября 2008 года.

В то же время по итогам торгов на ICE цены на нефть марки Brent выросли на 2,23 доллара, или на 1,9%, до 117,36 доллара за баррель, самого высокого уровня с августа 2008 года.

Трейдеры сфокусировались на резком падении доллара США против евро в четверг, что спровоцировало покупки твердых активов, таких как сырьевые товары. Евро также рос на фоне прогнозов о том, что Европейский центральный банк на следующей неделе повысит процентные ставки, что будет соответствовать жесткой позиции банка в отношении инфляции.

Объемы торгов в четверг были низкими. Четверг также стал последним месяцем квартала. Цены на сырую нефть росли в последние три месяца. В этом году фьючерсы на нефть на NYMEX выросли на 16,7%, так как волнения в арабском мире усилили опасения относительно перебоев с поставками.

Эти опасения вышли на центральный план в связи с Ливией, которая прекратила экспорт нефти в объеме около 1,3 млн. баррелей в день в связи с восстанием и западными санкциями. В среду повстанцы потерпели поражение, когда силы, преданные полковнику Муаммару КАДДАФИ, по сообщениям, заняли один из восточных городов, где закрепились восставшие и в котором находятся нефтедобывающие комплексы. Войска КАДДАФИ также подвергли артиллерийскому обстрелу соседний город, занятый повстанцами. Все это порождает опасения, что завершение конфликта и возвращение Ливии на рынок нефти могут быть делом отдаленной перспективы.

Фьючерсы на бензин и топливо также достигли максимумов. Спрос на бензин, как ожидается, будет расти в ближайшие месяцы с началом летнего автомобильного сезона.

Апрельские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов выросли на 4,36 цента, или на 1,4%, до 3,1076 доллара за галлон, самого высокого уровня закрытия с июля 2008 года. Котировки апрельских фьючерсов на топочный мазут по итогам торгов выросли на 5,02 цента, или на 1,7%, до 3,0898 доллара за галлон, самого высокого уровня с августа 2008 года. Оба контракта истекли в четверг.