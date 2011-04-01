ЕБРР даст кредит в 10 млн. долл. компании «Надежда» - оператору на рынке сжиженного газа и нефтепродуктов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет кредит на сумму 10 млн. долл. США украинской компании «Надежда», которая занимается оптовой и розничной реализацией сжиженного газа и нефтепродуктов.

Об этом говорится в пресс-релизе ЕБРР, переданном УНИАН.

Кредит будет использован для финансирования инвестиционной программы компании, которая предусматривает приобретение, строительство и модернизацию газовых и многотопливных заправочных станций по всей Украине. Кроме того, он позволит удвоить пропускную способность газового терминала компании, который стратегически расположен рядом с границей Украины с государствами-членами ЕС.

Справка УНИАН. ЕБРР, владельцем которого являются 61 государство и две межправительственные организации, определил своей целью оказание содействия при переходе от экономик с центральным планированием к рыночным экономикам в странах региона от центральной Европы до центральной Азии.

В 2010 году объем инвестиций ЕБРР в Украину составил 1,3 млрд. долл. (952 млн. евро) в рамках 28 проектов.

Совокупный объем деятельности ЕБРР по состоянию на 31 декабря 2010 года составил более 6 млрд. евро в рамках 264 проектов.

Компания «Надежда» более 20 лет занимается оптовой и розничной торговлей нефтепродуктами как на территории Украины, так и за её пределами. В своей деятельности компания использует материально-техническую базу, состоящую из нефтебаз и газонаполнительных станций, многотопливных АЗК и газовых АГЗС, которые оснащены современным высокотехнологичным и безопасным оборудованием.