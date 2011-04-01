В Севастополе закончился отопительный сезон

В Севастополе с сегодняшнего дня закончился отопительный сезон.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе КП «Севтеплоэнерго», вместе с тем, согласно распоряжению председателя городской госадминистрации, в больницах, детских домах, Доме ребенка, гериатрическом доме-интернате, в школах, где есть индивидуальные котельные, «Севтеплоэнерго» до 15 апреля будет осуществлять протопки.

Как добавили в пресс-службе предприятия, в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №151 от 17.02.2010 года, отопительный сезон может быть завершен, если в течение трех дней среднесуточная температура наружного воздуха составляет +8 градусов и более. По данным управления по вопросам чрезвычайных ситуаций горадминистрации, в течение пяти последних дней среднесуточная температура наружного воздуха составляла 9,2 градуса тепла, а с 1 апреля, по прогнозам синоптиков, температура будет повышаться, что дало основание «Севтеплоэнерго» завершить отопительный сезон.

Как отметил главный инженер «Севтеплоэнерго» Виктор СИВАЧЕНКО, до начала нового отопительного сезона предприятие должно провести текущий капитальный ремонт котельных, тепловых сетей, тепловых пунктов, а также текущий ремонт внутридомовых сетей. На эти цели за счет средств предприятия будет израсходовано 10,8 млн. грн.

*** На балансе КП «Севтеплоэнерго» СГС находится 97 теплоисточников, от которых осуществляется отопление, 53 теплопункта, 557 км сетей в двухтрубном исчислении. Предприятие осуществляет отопление более трех тысяч домов.