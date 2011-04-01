ВААП: перевозчики ждут мер от Кабмина в связи с ростом цен на топливо, но тарифы пока не поднимают

Перевозчики ждут принятия каких-либо мер правительством в связи с ростом цен на топливо, но тарифы пока не поднимают. Об этом в комментарии УНИАН по телефону сообщил глава Всеукраинской ассоциации автоперевозчиков (ВААП) Виталий РЕВА.

По его словам, это связано с ростом цен на топливо даже выше уровня, установленного премьер-министров Н.АЗАРОВЫМ.

В частности, на следующей неделе В.РЕВА, а также руководство Ассоциации международных перевозчиков, Всеукраинского объединения организаций работодателей автомобильного транспорта, профсоюзов будут встречаться с вице-премьер-министром Украины – министром инфраструктуры Борисом КОЛЕСНИКОВЫМ или первым заместителем министра инфраструктуры Константином ЕФИМЕНКО для обсуждения сложившейся ситуации.

Еще в декабре 2010 г. перевозчики обратились к премьеру с просьбой решить вопрос со сложным положением перевозчиков, однако до сих пор ответ не получен. «То есть нужны какие-то меры со стороны правительства, их пока нет. Мы бастовать не можем по законам, мы можем только проводить акции протеста, то есть просто не выехать на линии. Однако таких экстремистских мер мы принимать не будет, да и не можем», - сказал В.РЕВА. По его словам, перевозчики ожидают от правительства, что оно освободит их от НДС, предоставит ряд льгот. «Налоги могут быть уменьшены, от НДС можно освободить, оно же возвращается потом. Выделить тех перевозчиков, которые работают на маршрутах, имеют лицензию и конкурсы выиграли. Вплоть до того, что, на наш взгляд, им нужно уменьшить акциз на топливо. Это ведь, по существу, государство ввело косвенный налог. Именно для тех, которые работают на соцсферу, снять акциз», - сказал глава ВААП. Также, по его словам, местные органы власти должны уменьшать либо освобождать автопредприятия от уплаты налога на землю, что в некоторых областях уже действует.

По словам В.РЕВЫ, в случае принятия таких мер повышать цены не будет необходимости. «Мы абсолютно не заинтересованы в том, чтобы поднять тарифы ради того, чтобы обогатиться. Мы хотим получить решение, или совет, или стратегию, - ничего же нет. Нет даже еще положения о министерстве (инфраструктуры — УНИАН), структурных подразделениях. Мы хотим получить какой-то ответ, и еще раз предупредить официально, что в таких условиях работать невозможно, когда поднялось топливо с момента действующих тарифов где-то в 2 раза. Значит, те же 2,50 умножьте на 2 и поднимайте до 5 грн.», - сказал он.

Все эти вопросы будут обсуждать в Мининфраструктуры на следующей неделе.

«Все понимают, что что-то надо делать, но не за счет какой-то одной стороны. Раз государство дало льготы, предоставило право проезда какой-то категории людей, а это 42 категории, плюс методика образования цен, надо выходить на какой-то встречный шаг, потому что просто автоматом невозможно», - сказал В. РЕВА.

Тем не менее, он отметил, что пока никаких совмесных решений ни о протестных акциях, ни о повышении цен не было, однако в случае продолжения существующей ситуации отельные перевозчики могут сами начать поднимать цены. «Если такая ситуация пойдет дальше в таком вялотекущем процессе, перевозчики самостоятельно будут поднимать цены, это однозначно. И в пределах разумного это как раз может быть порядка 5 гривен. Это для того, чтобы им только работать на топливо», - сказал глава ВААП.

Справка УНИАН. В декабре 2010 г. автоперевозчики не исключали проведения акций протестов в случае отсутствия реакции местных властей на необходимость повышения тарифов на проезд в маршрутных такси. Соответствующее решение принято 17 декабря на общем годовом собрании автоперевозчиков. В решении собрания было указано, что перевозчики будут в зависимости от стоимости топлива менять и тарифы. Говорилось о необходимости повышения на 1-2 грн., так как перевозки стали убыточными. В декабре проезд в некоторых столичных маршрутках подорожал до 2,50 грн.

В марте экспертно-аналитическая группа (ЭАГ) по вопросам стабильного функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности повысила верхнюю границу ценового коридора на бензин А-95 до 9,75 грн./литр, на дизельное топливо – до 9,25 грн./литр. Однако трейдеры выходят за границы коридора, который был рекомендован экспертно-аналитической группой при Минэнергоугля.