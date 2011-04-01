НКРЭ повысила тарифы ТЭЦ на производство тепла и электроэнергии
13:40, 01 апреля 2011Энергетика
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Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЄ) с 1 апреля 2011 года повысила теплоэлектроцентралям тарифы на производство тепловой энергии и электроэнергии.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе НКРЭ, соответствующее решение комиссия приняла на заседании в четверг.
Комиссия пересмотрела тарифы на тепло 43 компаниям, эксплуатирующим ТЭЦ, а на электроэнергию – 26 предприятиям.
Тарифы компаний повышены в связи с ростом цен на природный газ, а также стоимости его транспортировки.
Тарифы повышены на 3,4-16,3%, в зависимости от компании.
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