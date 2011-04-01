НКРЭ повысила тарифы ТЭЦ на производство тепла и электроэнергии

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЄ) с 1 апреля 2011 года повысила теплоэлектроцентралям тарифы на производство тепловой энергии и электроэнергии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НКРЭ, соответствующее решение комиссия приняла на заседании в четверг.

Комиссия пересмотрела тарифы на тепло 43 компаниям, эксплуатирующим ТЭЦ, а на электроэнергию – 26 предприятиям.

Тарифы компаний повышены в связи с ростом цен на природный газ, а также стоимости его транспортировки.

Тарифы повышены на 3,4-16,3%, в зависимости от компании.