Нефтепродукты в Украине за неделю подорожали на 1,2%

С 25 марта по 1 апреля средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 0,8-1,7% (в среднем на 1,2%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (Киев).

По данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 25 марта по 1 апреля средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – увеличились на 0,8%, с 9,04 до 9,11 грн./л; на бензин А-92 – увеличились на 1,1% – с 9,41 до 9,51 грн./л; на бензин А-95 – увеличились на 1% – с 9,69 до 9,79 грн./л; на

дизельное топливо – увеличились на 1,7%, с 9,17 до 9,33 грн./л.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.