«Нафтогаз» объявил тендер на оценку запасов нефти и газа семи месторождений в России

НАК «Нафтогаз Украины» объявила тендер на оценку запасов нефти и газа 7 месторождений на территории Республики Коми (Россия).

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, тендер объявлен на оценку запасов Паньельской площади (Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция), участка №3 гряды Чернышева и Хорейверской впадины, Университетской, Трипаньельской, Северо-Мичаюской, Кабинтивисовской площадей и Чибьюского месторождения.

Лицензии на разработку указанных месторождений принадлежат ООО «Рената» (Усинск, Республика Коми) и ООО «Нефтяная компания «Дельта-нефть» (Ухта, Республика Коми).

Кроме того, «Нафтогаз Украины» объявил еще один тендер на проведение финансового, налогового, юридического анализа и оценки справедливой стоимости объектов указанных компаний.

Дата раскрытия предложений по обоим тендерам - 24 апреля.

Срок предоставления услуги - 2011 год.

Как сообщал УНИАН, в конце 2010 года «Нафтогаз Украины» выбрал аудиторскую компанию «КПМГ-Украина» (г. Киев, входит в международную KPMG) для проведения финансового и юридического анализа целесообразности приобретения нефтегазовых месторождений Толкын, Боранколь и блока Табыл (Мангистауская область, Казахстан).

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.