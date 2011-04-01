В Украине по «зеленому» тарифу работает уже 61 малая ГЭС – НКРЭ

С августа 2009 года и по настоящее время Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) утвердила так называемый «зеленый» тариф для 27 компаний, эксплуатирующих 61 малую ГЭС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комиссии.

Согласно сообщению, за этот период регулятор выдал 34 лицензии субъектам хозяйственной деятельности, которые занимаются производством электрической энергии на малых ГЭС общей установленной мощностью 100,351 МВт.

Так, 31 марта т.г. НКРЭ выдала лицензию на производство электрической энергии ООО «Гидроэнергия-1» и утвердила «зеленый» тариф ООО «Компания «Гидроэнерго» (Березивская ГЭС) и ЧП «Энерголисбуд-2008» (Лугинская ГЭС и Повчанская ГЭС).

Кроме того, на заседании НКРЭ, которое состоится 7 апреля т.г., будет рассматриваться вопрос об утверждении «зеленого» тарифа еще трем компаниям, каждая из которых эксплуатирует по одной малой ГЭС.

Напомним, в июле 2009 года НКРЭ утвердила порядок утверждения, пересмотра и прекращения действия «зеленого» тарифа для субъектов хозяйственной деятельности. Этот порядок распространяется на субъектов хозяйствования, которые получили лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по производству электрической энергии или лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по комбинированному производству электрической и тепловой энергии.

Как сообщал УНИАН, НКРЭ повысила тарифы на электроэнергию, производимую из альтернативных источников, в апреле на 3,2% по сравнению с действовавшими в марте.

В частности, тариф на электроэнергию, производимую ветроэлектростанциями, вырастет на 3,18% – до 127,11 коп. за кВт/ч, из биомассы – на 3,18%, до 139,21 коп. за кВт/ч, на малых гидроэлектростанциях (мощностью до 10 МВТ) – на 3,18%, до 87,16 коп. за кВт/ч.