Розничные цены на нефтепродукты в Украине в первом квартале выросли на 20% - UPECO

Согласно ценовому мониторингу консалтинговой компании UPECO (г. Киев), стоимость бензина и дизельного топлива на украинских АЗС в первом квартале 2011 года выросла на 19-22%.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании UPECO (г. Киев).

Согласно сообщению, наибольший ценовой рост пришелся на дизельное топливо. Прибавив в стоимости 1,68 грн./литр (22%), средняя цена ДТ в Украине, по состоянию на 31 марта, составила 9,23 грн./литр.

Также лидером по увеличению стоимости стал низкооктановый бензин А-76/80. Относительно цены начала января 2011 года средняя стоимость этого вида топлива возросла на 22,5%, или на 1,67 грн./литр.

Бензин А-92 за первый квартал т.г. прибавил в стоимости 21,5% и установился на среднеценовой позиции в 9,45 грн./литр.

Рост цены на бензин А-95, в свою очередь, составил 19%. 31 марта его средняя цена установилась на отметке 9,73 грн./литр, что на 1,58 грн./литр больше показателей начала 2011 года.