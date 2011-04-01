Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО назвал «три вещи», необходимые для энергетической безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Донецке.

«Для того, чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны, это не наша выдумка, это любая цивилизованная страна так поступает, надо сделать три вещи», - сказал министр. - Первое - ядерная промышленность должна быть государственной собственностью. Это практически везде, за исключением Америки и Австралии, во всех странах, ну еще там Швейцария. Второе - надо обеспечить, по крайней мере, с трех сторон поставку импортных энергоносителей. И - надо эффективно использовать энергоносители, добывающиеся в стране».

Как отметил Ю.БОЙКО, «по всем этим направлениям наша страна работает и работает правильно».