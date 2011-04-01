Бойко рассчитывает, что закон о приватизации шахт будет принят в этом году

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО рассчитывает, что закон о приватизации угольных предприятий будет принят в Украине уже в этом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Донецке.

«Да, мы рассчитываем, что данный закон будет принят в этом году. И дальше наступает работа по обеспечению внедрения этого закона, которая будет проходить без спешки, с соблюдением интересов всех, в первую очередь трудовых коллективов, и государства», - сказал министр. При этом он отметил: «Поэтому о конкретных сроках я бы не говорил. Единственное, о чем мы договорились сегодня – это о том, что при введении этого закона во всех приватизационных процессах будут участвовать представители обладминистрации, местных властей, трудовых коллективов».

В то же время Ю.БОЙКО сообщил, что пока нет конкретного списка шахт, которые намечены на приватизацию, но определена категория таких угольных предприятий.

«Продаваться будут категории шахт, которые требуют инвестирования со стороны частного капитала. Но пока списка таких шахт нет. Мы пока примем закон, потом будем отрабатывать вместе с администрациями список», - объяснил министр.

Он подчеркнул, что приватизация шахт не является «спасительным кругом», и «государство никогда не оставит без внимания угольные предприятия, поскольку они имеют чрезвычайно важное значение для энергетической безопасности».

По мнению Ю.БОЙКО, для государства приватизация шахт – это, прежде всего, «привлечение средств инвестора, частных средств» для решения проблем в угольной отрасли и уменьшение «нагрузки на бюджет».

«Согласитесь, что бюджетные средства в первую очередь должны идти на создание больниц, школ, на выплату бюджетникам, потом уже должны расходоваться на программы, или на программы модернизации, которые по идее должны быть экономически обоснованы. Поэтому мы считаем, что привлечение частных средств - это облегчение нагрузки на бюджет, а соответственно облегчение жизни каждого гражданина, который ходит в школу или ходит в больницу, и так далее. Поэтому в первую очередь бюджетные средства надо направлять туда», - заключил министр.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины инициировало выставление в 2011 году на приватизацию всех государственных угледобывающих предприятий.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ намерен держать под личным контролем процесс приватизации шахт с целью защиты интересов трудовых коллективов.

28 августа 2010 года он заявил, что на сегодняшний день в программе приватизации государственных шахт проработано 63 перспективных инвестиционных проекта, в рамках которых на протяжении 5 лет в развитие угольной промышленности должно быть инвестировано около 50 млрд. грн.

1 марта т.г. Ю,БОЙКО заявил, что Украина планирует в течение трех лет завершить приватизацию государственных шахт.