Ликвидация аварии на "Фукусиме-1" потребует очень много времени - глава МАГАТЭ

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия АМАНО заявил, что полная ликвидация последствий аварии на японской АЭС "Фукусима-1" "потребует больше времени, чем думают люди".

Как передает РИА «Новости», Ю.АМАНО, выступая вчера на совете директоров агентств ООН в столице Кении Найроби, назвал ситуацию на АЭС "крайне серьезной".

"Но Япония не одинока. Генеральный секретарь ООН ПАН Ги Мун пообещал мне оказать любую помощь Японии", - заявил Ю.АМАНО, отметив, что "самым важным на сегодня является прекращение атомного кризиса".

Генсек ООН, выступая в Найроби, назвал обстановку на АЭС "достаточно серьезной и тревожной".

Как сообщалось, разрушительное землетрясение произошло на северо-востоке Японии 11 марта, вызвав цунами высотой более 10 метров. Согласно последним данным японской полиции, жертвами стихии стали 11 тыс. 734 человека. При этом в списках пропавших без вести числятся 16 тыс. 375 человек.

После землетрясения и цунами на АЭС "Фукусима-1" произошла серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения. На АЭС было зафиксировано несколько утечек радиации.