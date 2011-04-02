Клюев: украинские компании смогут участвовать в разработке месторождений в Туркменистане

Туркменская сторона пригласила украинские компании участвовать в тендерах, которые объявляются государственными концернами Туркменистана, по разведке и разработке месторождений нефти и газа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера - министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА, об этом он заявил, комментируя результаты Второго заседания Общей межправительственной украинско-туркменской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое проходило 31 марта - 1 апреля в Ашхабаде.

А.КЛЮЕВ сообщил, что также достигнута договоренность проработать возможности участия украинских предприятий совместно с ГК «Туркменгаз» и ГК «Туркменнефтегазстрой» в ряде проектов сооружения газопроводов в Туркменистане. По его словам, в частности, говорится о возможности поставок трубной продукции и технологического оборудования.

Первый вице-премьер при этом отметил, что украинские специалисты могут вести строительство любых объектов ТЭК, проводить сервисные работы по капремонту, обеспечивать предупреждение и ликвидацию аварийных ситуаций на нефтегазопроводах в Туркменистане.

«В надежности и профессионализме наших специалистов туркменские коллеги неоднократно убеждались на практике. Например, во время тушения фонтана газового месторождения «Осман» в Марыйской велаят, в котором принимали участие работники одного из дочерних предприятий НАК «Нафтогаз Украины», - сказал А.КЛЮЕВ.