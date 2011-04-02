Бойко обещает, что подорожания электроэнергии больше не будет

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО обещает, что очередного повышения цен на электроэнергию в Украине не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Донецке.

Журналисты напомнили министру, что со вчерашнего дня в стране повышаются цены на электроэнергию для населения, и спросили, когда ждать следующего повышения этих цен. На что Ю.БОЙКО иронично ответил: «Не дождетесь!».

Он объяснил, что нынешним повышением Украина выполнила обязательства перед МВФ относительно подписанных соглашений о стоимости электроэнергии. «На самом деле, мы выполнили в полной мере программу: Меморандум, подписанный с МВФ, касается стоимости электроэнергии, и начали выполнять программу по коммунальным тарифам с участием национального регулятора. На сегодняшний день меморандум с МВФ выполняется в полном объеме, мы не планируем дальнейшего повышения стоимости энергоносителей», - заявил министр.

По просьбе журналистов он рассказал о себестоимости электроэнергии в Украине, согласно которой и формируется тариф на ее использование.

«Я могу сказать, что себестоимость электроэнергии внутри страны сегодня – 30 коп. за 1 кВт, при этом население платит 20 коп., а промышленность платит 50 коп. Вот так, чтобы объяснить просто», - сказал Ю.БОЙКО. При этом он добавил, что у нас в стране «субсидирование населения происходит за счет промышленности – так называемое перекрестное субсидирование». Министр отметил, что данное перекрестное субсидирование «с одной стороны, неэффективно, потому что население у нас разное: надо четко разделять людей, которые могут платить рыночную цену, и тех, которым нужна социальная защита; а с другой стороны, вот такое субсидирование снижает конкурентную способность нашей страны».

«Мы над этим работаем, нельзя сказать, что мы ничего не делаем. Поэтому сегодня увеличена стоимость электроэнергии для населения с одновременным увеличением субсидий тем, кто не может платить повышенную цену», - заключил Ю.БОЙКО.

Справка УНИАН. Решение Национальной комиссии регулирования электроэнергетики о повышении на 15% тарифов на электроэнергию, отпускаемую бытовым абонентам, вступило в силу с сегодняшнего дня.

Так, с 1 апреля тариф на электроэнергию для городского населения при условии потребления до 150 кВт/ч в месяц вырастет до 28,02 коп. за 1 кВт/ч, а для населения, потребляющего более 150 кВт/ч, – до 36,48 коп. за 1 кВт/ч.