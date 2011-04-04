Утечка радиации с «Фукусимы-1» может длиться несколько месяцев

Утечка радиоактивных веществ с японской атомной электростанции «Фукусима-1» может продолжаться в течение нескольких месяцев, заявил в воскресенье на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Юкио ЭДАНО, передает ИТАР-ТАСС.

По его словам, «жители опасной зоны вокруг АЭС в течение некоторого времени не смогут вернуться в свои дома».

На данный момент японское правительство эвакуировало жителей 20-километровой зоны вокруг «Фукусимы-1» и порекомендовало без крайней необходимости не выходить на улицу тем, кто живет в пределах 30 километров от станции.

Ранее агентство ядерной безопасности Японии потребовало от правительства рассмотреть вопрос о расширении зоны отчуждения вокруг АЭС «Фукусима-1».