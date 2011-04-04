В резервуар энергоблока №2 «Фукусимы» добавили краситель, чтобы выявить течь

Японская энергетическая компания TEPCO приняла решение об использовании красителя для выявления места протечки радиоактивной воды на АЭС «Фукусима-1».

Для определения точного местоположения трещины в резервуар второго энергоблока добавлены 13 кг красящего порошка, передает «Газета.Ru».

Об обнаружении трещины в фундаменте второго энергоблока стало известно 2 апреля. Тогда же появились сведения о том, что загрязненная вода попадает в море.