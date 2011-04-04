Фьючерсы на нефть выросли до максимума за два с половиной года

Цены на нефть в пятницу, 1 апреля, выросли до новых максимумов за два с половиной года около отметки 108 долларов за баррель на фоне более сильных, чем ожидалось, данных по занятости в США за март и слабости доллара, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки майских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 1,22 доллара, или на 1,1%, до 107,94 доллара за баррель, самого высокого уровня с 25 сентября 2008 года. Фьючерсы достигли внутридневного максимума 108,05 доллара за баррель в последние минуты торгов на прошлой неделе.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на ICE подорожали на 1,34 доллара по сравнению с предыдущей сессией, до 118,70 доллара за баррель, достигнув самого высокого уровня с 21 августа 2008 года.

Согласно данным, опубликованным Министерством труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства выросло в марте на 216 000, тогда как экономисты ожидали их роста на 195 000. Февральский показатель был пересмотрен в сторону повышения. Согласно пересмотренным данным, в феврале число рабочих мест вне сельского хозяйства выросло на 194 000, тогда как ранее сообщалось о росте на 192 000. Между тем уровень безработицы снизился до 2-летнего минимума 8,8% против 8,9% месяцем ранее.

По словам трейдеров, модели на графиках указывают на то, что цены на нефть на NYMEX легко могут подскочить до 110 долларов за баррель и выше. Рост подпитывает сам себя тем, что цены отвечают на слабость доллара.

Доллар утратил набранные ранее позиции после того, как Уильям ДАДЛИ, президент Федерального резервного банка Нью-Йорка, заявил, что еще не время для ФРС, чтобы "разворачивать курс" и ужесточать денежно-кредитную политику на фоне "неустойчивого" восстановления экономики США. Эти заявления отличаются от недавних комментариев других руководителей ФРС, свидетельствующих о склонности к ужесточению политики. Более слабый доллар, как правило, делает нефть дешевле для инвесторов, использующих иностранные валюты.

Майские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов выросли на 2,25 цента - до 3,1302 доллара за галлон, достигнув самого высокого уровня с 30 июля 2008 года. Фьючерсы на топочный мазут подорожали на 3,27 цента - до 3,1452 доллара за галлон, самого высокого уровня с 29 августа 2008 года.