УНИАН возобновляет выпуск еженедельника «УНИАН-Энергетика»

Агентство УНИАН с 4 апреля возобновило выпуск информационно-аналитического еженедельника «УНИАН-Энергетика».

Еженедельник будет выходить по понедельникам на русском языке, объемом от 30 страниц. В выпуске «УНИАН-Энергетика» публикуется информация о событиях топливно-энергетического комплекса Украины, произошедших за неделю, от самых важных и значимых, до самых детальных и узкопрофильных. В частности, в рубриках выпуска вы сможете прочитать новости по каждой отдельной интересующей вас отрасли энергетики, в частности, новости компаний, статистику, информацию об инновациях, а также заявления, комментарии и интервью ведущих специалистов и руководителей отрасли. Выпуск состоит из информационного и аналитического блоков, в которых собраны материалы, касающиеся профильной темы. Основные информационные рубрики: официальная хроника, альтернативная энергетика и энергоэффективность, нефтегазовый комплекс, энергокомплекс, угольная промышленность, новости компаний, статистика отрасли, законодательство, и др. Отдельное внимание в выпуске будет уделено вопросам развития в Украине альтернативной энергетики, а также внедрения энергоэффективных и энергосберегающих технологий в производственных отраслях экономики.

Выпуск в свободном доступе размещается на сайте УНИАН (http://www.unian.net/rus/products/36/), а также на тематической страничке сайта УНИАН-Экономика (http://economics.unian.net/rus/publist_29.html).

Еженедельник “УНИАН-Энергетика” также рассылается по e-mail профильным ведомствам, организациям, компаниям и СМИ.