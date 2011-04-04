«Укргазвыдобування» увеличила собственную сеть АЗС до 11 комплексов

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», увеличила собственную сеть автозаправочных станций (АЗС) до 11 комплексов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что компания открыла вторую АЗС в Харькове. На новой АЗС размещены три топливно-раздаточные колонки, где реализуются три вида топлива: бензины А-92, А-95 и дизтопливо.

Также сообщается, что в 2010 году реализация нефтепродуктов через собственную сеть АЗС «Укргазвыдобування» увеличилась вдвое.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В конце 2007 года было начато создание собственной сети АЗС. Под брендом «Укргазвыдобування» работает 11 АЗС, все в Харьковской области, на автозаправочных станциях реализуются нефтепродукты производства Шебелинского ГПЗ, который входит в структуру ДК «Укргазвыдобування».