«Нафтогаз» планирует переработать в апреле на Лисичанском НПЗ 100 тыс. тонн нефти

НАК «Нафтогаз Украины» планирует в апреле переработать на мощностях Лисичанского НПЗ (ЧАО «ЛИНИК», Луганская обл.) 100 тыс. тонн нефти.

Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО 1 апреля вечером в эфире телеканала «Интер».

«Мы в этом месяце уже перерабатываем примерно 100 тыс. тонн «Нафтогаза Украины» на мощностях Лисичанского НПЗ и будем проводить товарные интервенции», - сказал он.

По его словам, уже в середине апреля НАК «Нафтогаз Украины» получит первые партии нефтепродуктов, которые будут реализованы на внутреннем рынке.

«Договоры заключены, мы в середине апреля получим первую продукцию», - добавил Ю.БОЙКО.

В то же время министр не уточнил, у кого «Нафтогаз Украины» приобретает нефть для ее переработки на Лисичанском НПЗ.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» планирует в 2011 году переработать на мощностях Лисичанского НПЗ до 1 млн. тонн российской нефти марки Urals.

В начале текущего года «Нафтогаз Украины» провел переговоры о возможности заключения договора на закупку услуг по переработке нефти на Лисичанском НПЗ, в результате которых стоимость переработки одной тонны сырья на мощностях завода составит 288 грн. (с НДС).

Финплан «Нафтогаза Украины» на 2011 год предусматривает расходы на закупку импортной нефти и нефтепродуктов и их хранение, а также доходы от реализации топлива на внутреннем рынке. В документе также отмечается, что перед компанией стоит задача создания государственной сети АЗС.

Напомним, ранее председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН заявлял, что компания сделает дополнительные закупки углеводородов для стабилизации цены на бензин в Украине.

Весной 2010 года «Нафтогаз Украины» начал формирование департамента по закупкам и сбыту нефтепродуктов. Планируется, что департамент будет осуществлять как давальческую схему работы на НПЗ Украины, так и заниматься импортом нефтепродуктов для их дальнейшей реализации на коммерческом рынке.