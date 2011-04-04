За неделю цены на нефтепродукты увеличились в среднем на 2% - эксперты

С 28 марта по 4 апреля средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты увеличились на 1,5-2,5% (в среднем на 2,0%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 28 марта по 4 апреля средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – увеличились на 1,5%, или 160 грн./тонна, – до 11000 грн./тонна; на бензин А-92 – увеличились на 2,3%, или 260 грн./тонна, – до 11730 грн./тонна; на бензин А-95 – увеличились на 1,7%, или 200 грн./тонна, – до 12010 грн./тонна; на дизельное топливо – увеличились на 2,5%, или 250 грн./тонна, – до 10140 грн./тонна.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.