ДТЭК начал коммерческие поставки электроэнергии в Молдову

Энергосбытовая "дочка" ДТЭК ООО «Пауэр Трейд» с 1 апреля 2011 года начала осуществлять коммерческие поставки электроэнергии в Молдову.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДТЭК со ссылкой на директора «Пауэр Трейд» Андрея ФАВОРОВА.

По словам А. ФАВОРОВА, предполагаемый объем ежемесячных поставок в направлении Молдовы составит от 75 до 100 млн. кВт/ч при мощности поставок до 150 МВт.

«ДТЭК планирует до конца текущего года обеспечить украинской электроэнергией 30-50% потребностей энергорынка Молдовы, чему способствует благоприятная ценовая конъюнктура. Коммерческие поставки электроэнергии из Украины помогут обеспечить стабильность параллельной работы энергосистем Украины и Молдовы», - цитирует пресс-служба директора компании.

Как сообщал УНИАН, ООО «Пауэр Трейд» 16 марта выкупило на аукционе НЭК «Укрэнерго» доступ к украинско-молдавскому сечению мощностью до 250 МВт для организации экспортных поставок в апреле.

Напомним также, что с июля 2010 года ООО «Пауэр Трейд» выступало в роли оператора параллельной работы энергосистем Украины и Молдовы, администрируя взаиморасчеты по сальдированным перетокам электроэнергии между энергосистемами двух стран.

Справка УНИАН. ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).

Дочерние компании ДТЭК ООО «Востокэнерго» и ООО «Пауэр Трейд» экспортируют украинскую электроэнергию в страны Восточной Европы, Беларусь и Молдову.