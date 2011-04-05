АМКУ разрешил "Лукойл-Украина" купить шесть АЗС

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании "Лукойл-Украина" (Киев) приобрести 5 целостных имущественных комплексов автозаправочных станций в Кировоградской области и 1 - в Черкасской области.

Об этом сообщает портал "Нефть России".

Согласно сообщению, АЗС в Кировоградской области принадлежат частной компании "Скит-Инвест" (село Большая Северинка), а в Черкасской области - ООО "Строительно-монтажная компания "Промстройсервис "(Умань).

Справка УНИАН. Компания "Лукойл-Украина" - дочерняя компания российской нефтяной компании "Лукойл". Является оптово-розничным оператором на рынке нефтепродуктов и на сегодняшний день управляет сетью из 276 АЗС (4,4% от общего числа АЗС в стране).