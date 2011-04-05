На "Фукусиме-1" начали сброс радиоактивной воды в океан

На японской атомной электростанции "Фукусима-1", поврежденной в марте в результате землетрясения и цунами, начали сброс в океан радиоактивной воды, скопившейся в реакторах.

Как заявил представитель японского правительства, эта мера была неизбежной - чтобы предотвратить масштабное загрязнение территории, прилегающей к АЭС, передает Радио «Свобода».

Специалисты заявляют, что радиоактивная вода разносится океанскими течениями, в результате чего уровень радиации быстро снижается, и серьезной угрозы морской флоре и фауне нет.

В школах и детских садах в районах Японии, расположенных недалеко от аварийной АЭС, начаты регулярные замеры уровня радиации

После разрушительного землетрясения 11 марта и последовавшего за ним цунами на АЭС "Фукусима-1" отказала система охлаждения, на объекте был введен режим ЧС. Впоследствии на нескольких энергоблоках произошли взрывы, что привело к выбросу радиоактивных элементов в атмосферу. Власти эвакуировали людей из 20-километрой зоны вокруг АЭС. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов в воздухе, морской и питьевой воде и в продуктах питания.