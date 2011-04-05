Представитель ливийского правительства заявил о готовности Триполи к выборам и реформам

Представитель правительства Ливии Мусса ИБРАГИМ заявил, что Триполи готов к выборам и политическим реформам.

Об этом он сказал в интервью агентству Рейтер, передает Би-Би-Си.

При этом М.ИБРАГИМ подчеркнул, что вопрос о своем будущем должны решать сами ливийцы.

"Никто не может приходить к нам и указывать менять ли нам нашего лидера, систему или режим", - заявил представитель правительства Ливии.

Он добавил, что страна готова обсуждать предложения, касающиеся укрепления демократии, свободы прессы и борьбы с коррупцией.

Говоря о ливийском лидере Муаммаре КАДДАФИ, М.ИБРАГИМ сказал, что именно он может повести страну к демократическим преобразованиям.

"У нашего лидера нет официального поста, с которого он мог бы уйти. Он символ для ливийского народа. Как происходит управление Ливии – это другой вопрос, - пояснил М.ИБРАГИМ. – Многие ливийцы хотят, чтобы он вел нас вперед, поскольку боятся, что без него мы повторим судьбу Ирака, Сомали, Афганистана".

Между тем в ночь на вторник государственное ливийское телевидение показало в своем эфире, как полковник М.КАДДАФИ приветствует толпу своих сторонников из джипа, отъезжающего от укрепленной резиденции в Триполи.

Телевидение утверждало, что трансляция велась в прямом эфире.

Между тем на востоке страны, где повстанцы пытаются вернуть утраченные позиции, продолжаются бои. Сообщается, что вблизи центра нефтеперерабатывающей промышленности города Брега среди повстанцев присутствует много солдат, перешедших в последние дни на их сторону. Однако повстанцы очень слабо вооружены и даже если они возьмут Брегу, у них нет перспектив овладеть Триполи.

Два месяца спустя начала выступлений против полковника М.КАДДАФИ прибрежная часть Ливии разделена между повстанцами на востоке и проправительственными силами на западе.

Тем временем заместитель министра иностранных дел Ливии Абделати ОБЕЙДИ продолжает дипломатическую поездку по странам Средиземноморья. Он заявил, что ливийское правительство ищет пути прекращения военных действий в стране.