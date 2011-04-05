Фьючерсы на нефть достигли максимума за 2,5 года на фоне событий в Ливии

Котировки нефтяных фьючерсов на NYMEX в понедельник достигли самого высокого уровня за 2,5 года, а котировки фьючерсов на нефть марки Brent превысили отметку 120 долларов за баррель, так как события, происходящие в Ливии, разбили надежды на скорое завершение конфликта, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки майских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 53 цента, или на 0,5%, до 108,47 доллара за баррель. Это самый высокий итоговый уровень с 22 сентября 2008 года.

По итогам торгов на ICE цены на нефть марки Brent выросли на 2,36 доллара, или на 2%, до 121,06 доллара за баррель, и это самый высокий итоговый уровень с 1 августа 2008 года.

Нефть подорожала, в то время как антиправительственные силы в Ливии вернули себе значительную часть ключевого для нефтяного сектора города Брега, уступив в выходные этот город войскам, верным КАДДАФИ. Такого рода борьба усилила опасения относительно возможности затяжного конфликта. Мало кто ожидает, что Ливия скоро возобновит свой экспорт нефти, который составлял 1,3 млн. баррелей в день.

Поддержку нефтяным фьючерсам также продолжали оказывать опубликованные на прошлой неделе позитивные экономические данные США, из которых следует, что спрос в крупнейшем мировом потребителе нефти восстанавливается. В пятницу Министерство труда США сообщило о том, что число рабочих мест в прошлом месяце увеличилось на 216 тыс.

Цены на другие сырьевые товары последовали вверх вслед за ценой нефти, причем цены на драгоценные металлы достигли новых максимумов, так как инвесторы искали защиту от инфляции. В частности, цены на серебро в понедельник достигли самого высокого уровня с 1980 года.

Гражданская война в Ливии и неспокойная ситуация в арабском мире в целом спровоцировали сильный рост цен на нефть в этом году. Сырая нефть на NYMEX в 2011 году подорожала на 19%, породив опасения относительно того, что хрупкое восстановление экономики может быть подорвано высокими ценами на бензин и топливо.

Хотя нефтяные фьючерсы достигли нового максимума по итогам торгов на NYMEX, рост был сдержанным по сравнению с пятничным ростом и подорожанием нефти Brent в понедельник.

Майские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов подорожали на 1,75 цента, или на 0,6%, до 3,1688 доллара за галлон. Майские фьючерсы на топочный мазут выросли в цене на 3,69 цента, или на 1,2%, до 3,1714 доллара за галлон.