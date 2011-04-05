За счет сокращения налогов можно на треть уменьшить цену нефтепродуктов – эксперт

Генеральный директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей КУЮН считает, что государство может за счет сокращения налогов практически на треть уменьшить цену нефтепродуктов.

Об этом он сказал в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе канала.

«Когда в структуре цены 60% - стоимость нефти, 33% - налоги, еще 4% - хранение, транспортировка и 1% - это рентабельность, то тут негде спрятать прибыль. Тут негде спрятать причину повышения цены на топливо. Причины всего две – либо дорогая нефть, как есть сегодня, либо высокие налоги. Государство сегодня зарабатывает на бензине больше, чем кто-либо в Украине. На 95-м при цене 10 грн. – где-то 3,3-3,5 грн. за литр», – сказал С. КУЮН.

При этом он добавил, что «у государства есть возможность снижения цены и на гривню, и на две, и на три. Вряд ли кто-то на это пойдет у нас. Хотя в Европе, в частности в Великобритании, уже в ближайшее время планируют пойти на снижение налогов на топливо, потому что другого способа влиять на цены уже просто нет».

Также эксперт отметил, что на сегодняшний день около 30% АЗС в Украине торгуют некачественным топливом.

«Для меня лично секрет, чем сегодня торгуют 30% автозаправочных станций. Я смотрю на то, сколько приходит топлива на этот рынок, в частности бензина А-95, я не понимаю, чем торгует треть рынка. Мы не видим этих поставок (95-го бензина – УНИАН). Увеличились поставки 92-го бензина. Это значит, что просто под видом этой марки 30% автозаправочных станций продают все что угодно, только не 95-й», – сказал С.КУЮН.

По его словам, около 40% всего топлива на рынке не соответствуют государственному стандарту.

«Я думаю, что порядка 40% всего топлива имеет отклонение от государственного стандарта, потому что поместиться в цену, предложенную государством (цены на топливо рекомендует экспертно-аналитическая группа при Минэнергоугля – УНИАН), могут только люди, которые берут топливо не на нефтеперерабатывающих заводах», - убежден эксперт.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.