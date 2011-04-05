АМКУ возбудил дело против “Ливелы” за непредоставление информации

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) возбудил дело против ДП “Ливела” (Полтава) за непредоставление информации в полном объеме в рамках расследования дела о безакцизном ввозе нефтепродуктов в 2010 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый заместитель председателя АМКУ Юрий КРАВЧЕНКО сегодня журналистам в Киеве.

“Мы завершаем это расследование, но препятствие в том, что компания не предоставила нам информацию в полном объеме. Мы были вынуждены возбудить дело. Сейчас ожидаем эту информацию, чтобы принять взвешенное решение”, - сказал он.

Также Ю.КРАВЧЕНКО добавил, что возможный штраф за непредоставление информации может составить до 1% от годовой выручки компании.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря 2010 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил АМКУ расследовать ситуацию с безналоговым ввозом нефти и нефтепродуктов предприятием «Ливела» в Украину.

Антимонопольный комитет Украины рассчитывал завершить данное расследование до конца марта 2011 года.

По данным АМКУ, из-за ввоза нефтепродуктов без уплаты акциза и НДС компанией «Ливела» государственный бюджет в 2010 году потерял около 3 млрд. грн.

ДП «Ливела» начало безналоговый импорт нефтепродуктов в августе 2010 года. С 24 ноября 2010 года, по данным Гостаможни, безналоговый импорт товаров не осуществляется.

Справка УНИАН. ДП «Ливела» является дочерним предприятием украинско-польского совместного предприятия ООО «Тайстра», которое в судебном порядке добилось права на импорт нефти и нефтепродуктов, природного и сжиженного газа, а также электроэнергии без уплаты НДС, акцизного сбора и ввозной пошлины.