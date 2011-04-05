Богословская: Тимошенко заключала газовые соглашения без директив Кабмина, а цену согласовала с Путиным

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не имела директив Кабинета министров Украины на подписание газовых соглашений между Украиной и Россией в 2009 году, и цена на газ в размере 450 долларов за тысячу кубометров была предметом ее личной договоренности с премьер-министром Владимиром ПУТИНЫМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию обстоятельств подписания соглашений между НАК “Нафтогаз Украины” и компанией “Газпром” относительно наличия признаков государственной измены в сфере экономической безопасности Украины Инна БОГОСЛОВСКАЯ заявила на заседании ВСК.

Она отметила, что комиссия получила две стенограммы Кабинета министров, которые имели гриф «секретно», от 19 января 2009 года относительно подписания контрактов о поставках природного газа и транзите газа по территории Украины. Из этих стенограмм, отметила И.БОГОСЛОВСКАЯ, следует, что первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ собрал срочное заседание Кабмина для одобрения соответствующих директив. При этом все участники заседания склонялись к тому, что цена 450 долларов за тысячу кубометров газа является неприемлемой, добавила И.БОГОСЛОВСКАЯ. Кроме того, участники заседания отмечали то, что на тот момент они только получили соответствующие директивы, и эти документы не были согласованы в ни одном департаменте Кабмина, сказала председатель ВСК. По ее словам, в этих директивах Украина «признает, что насильственно забирает газ у владельца «РосУкрЭнерго».

«Мы однозначно имеем факт, что директивы не были приняты», - сказала И.БОГОСЛОВСКАЯ.

Она добавила, что во время заседания Кабинета министров А.ТУРЧИНОВ заявил, что директивы не требуют согласования Кабмина.

«Понимая, что члены Кабинета министров не проголосуют за такие условия газовых соглашений, первый вице-премьер-министр ТУРЧИНОВ говорит: «Уважаемые коллеги, я просто информирую, что в принципе для подписания соглашения нет необходимости утверждать директивы Кабинета министров Украины», - процитировала стенограмму И.БОГОСЛОВСКАЯ.

При этом председатель ВСК отметила, что, по словам А.ТУРЧИНОВА, когда премьер-министр лично ведет переговоры, то она может и лично принимать решения. «Это противоречит закону о Кабинете министров, поскольку Кабинет министров является коллективным органом, принимает решения исключительно коллегиально, и что директивы должны быть приняты таким же образом, как принимается постановление», - сказала И.БОГОСЛОВСКАЯ.

Кроме того, отметила она, из стенограммы заседания правительства четко видно, что «при подписании контракта купли-продажи... нужно предусмотреть в 2009 году скидку в размере 20% от базового уровня цены на газ, который определяется по итогам договоренностей премьер-министров Украины и Российской Федерации от 17 января 2009 года в размере 450 долларов за тысячу кубометров».