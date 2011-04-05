Главы НКРЭ и ГАЭЭ принимают участие в заседании генассамблеи IRENA

Председатель Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Сергей ТИТЕНКО и председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Николай ПАШКЕВИЧ принимают участие в первом заседании генеральной ассамблеи Международного агентства по возобновляемым источникам энергии IRENA, которое 4-6 апреля проходит в штаб-квартире организации в Абу Даби (ОАЭ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРЭ.

Согласно сообщению, на заседании генассамблеи рассматриваются вопросы утверждения предварительных правил работы представительского органа агентства, выбора членов Совета и назначения генерального директора, утверждение эмблемы IRENA, а также принятия бюджета организации на 2011 год.

Параллельно с работой ассамблеи проходит заседание за круглым столом: «Стратегические потребности на пути к чистой энергии будущего».

Справка УНИАН. Деятельность Международного агентства по возобновляемым источникам энергии направлена на обеспечение быстрого перехода к широкому использованию возобновляемых источников энергии в глобальных масштабах.

Учредительная конференция IRENA состоялась в январе 2010 года. В работе Конференции приняли участие делегации 125 стран, 6 международных организаций и около 40 неправительственных и других организаций.