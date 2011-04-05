«Газ Украины» с 1 апреля выделяет предприятиям ТКЭ газ при условии 100% оплаты

Начиная с 1 апреля т.г., ДК «Газ Украины» выделяет предприятиям коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) плановые объемы природного газа на апрель при условии стопроцентной оплаты ресурса, потребленного в течение января-февраля нынешнего года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что если до 16 апреля 2011 г. предприятия ТКЭ не осуществят расчеты за потребленный в январе-марте 2011 г. природный газ, предприятия по газоснабжению и газификации отключат теплопоставщиков - должников от газопотребления.

Такое решение обусловлено неудовлетворительным состоянием расчетов теплопроизводителей за потребленный в течение отопительного периода 2010-2011 гг. (с 1 октября 2010 г.) газ.

По состоянию на 4 апреля т.г., согласно данным оперативного мониторинга, предприятия ТКЭ задолжали ДК «Газ Украины» за потребленный с 1 октября 2010 г. природный газ свыше 6 млрд. грн. (без АЭК «Киевэнерго»). Уровень расчетов составляет 53%.

В текущем отопительном сезоне наибольшую задолженность накопили предприятия ТКЭ Донецкой (1,06 млрд. грн.), Днепропетровской (824 млн. грн.), Харьковской (793 млн. грн.), Луганской (353 млн. грн.), Запорожской (305 млн. грн.), Одесской (286 млн. грн.), Киевской (223 млн. грн.), Львовской (222 млн. грн.), Полтавской (200 млн. грн.), Житомирской (143 млн. грн.) областей, а также АР Крым (254 млн. грн.).

Столичная энергокомпания АЭК «Киевэнерго» за 2010-2011 гг. задолжала ДК «Газ Украины» 1,75 млрд. грн. (оплата в 2011 г. – 69%).

Самый низкий уровень оплаты (с 1 октября 2010 г.) у теплопоставщиков Закарпатской области (31%), АР Крым (38%), г. Севастополь (40%), Донецкой (43%), Луганской (44%), Житомирской (47%), Кировоградской (48%), Днепропетровской, Харьковской (по 50%) Волынской, Ивано-Франковской (по 51%), Черновицкой (52%) областей.

Оперативный мониторинг ДК «Газ Украины» свидетельствует о том, что население в целом добросовестно и своевременно оплачивает стоимость потребленных коммунальных услуг, в т.ч. тепловой энергии. Однако, в результате нарушения отдельными теплопроизводителями требований постановления Кабинета министров Украины от 03.12.08 №1082, уплаченные населением средства своевременно в компанию не поступают.

ДК «Газ Украины» отмечает, что природный газ, используемый для производства тепловой энергии, является товаром, и закупается по импортным контрактами. В соответствии с действующими контрактами, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» обязана своевременно рассчитываться с ОАО «Газпром». В случае нарушения сроков оплаты, могут применяться штрафные санкции, размер которых будет превышать стоимость полученного газа.

ДК «Газ Украины» призывает всех теплопроизводителей и местные органы власти обеспечить выполнение решений правительства по стопроцентным и своевременным расчетам за потребленный газ.

Справка УНИАН. Согласно положениям статьи 13 Закона Украины «О теплоснабжении», ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями Закона Украины от 08.07.2010 №2467-VI «О принципах функционирования рынка природного газа» и постановления Кабинета министров Украины от 27.12.2001 г. №1729, импортированный природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.