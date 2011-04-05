Кабмин завтра на заседании рассмотрит вопрос о снижении акциза на нефтепродукты

Кабинет министров Украины на своем завтрашнем заседании намерен рассмотреть вопрос о снижении акциза на нефтепродукты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Завтра, видимо, мы рассмотрим вопрос о возможности снижения акциза на нефтепродукты в той мере, в какой это необходимо, чтобы поддержать стабильность», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что в связи с возможным снижением акцизов на нефтепродукты возникнет вопрос о компенсации наполнения Фонда дорожного строительства, который формируется за счет этих акцизов.

«Наверное, надо подумать о том, чтобы наши автоперевозчики имели возможность покупать бензин по стабильным ценам. Это очень важно. Вот над таким комплексов вопросов правительство сейчас работает», - подчеркнул премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня в ходе собрания строителей Украины премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил, что Кабинет министров Украины намерен уменьшить акциз на нефтепродукты на 50 долларов за тонну.

По его словам, перед правительством стоит задача удержать цены на базовые элементы, такие как нефть, хлеб, металл и так далее.

“Мы выйдем с предложением уменьшить акциз на нефтепродукты где-то на 50 долларов за тонну с тем, чтобы нам удержать в этот период времени цену на нефтепродукты в определенном коридоре”, - сказал он.

Н.АЗАРОВ также отметил, что скорее всего правительство пойдет на установление специальных цен для автоперевозчиков.

Справка УНИАН. Принятым в декабре 2010 года Налоговым кодексом отменен ежегодный транспортный сбор, средства от которого должны были направляться на ремонт дорог. В то же время, НК предусматривает повышение с 1 января 2011 года акциза на бензин на 37,9% – с 132 до 182 евро за тонну; на дизельное топливо: с содержанием серы более 0,2% – с 65 до 90 евро за тонну, с содержанием серы 0,035-0,2% – с 50 до 69 евро за тонну, более 0,005%, но не более 0,035% – с 45 до 62 евро за тонну, не более 0,005% – с 30 до 42 евро за тонну.

До этого ставка акцизного сбора на бензин повышалась в мае 2010 года. Тогда Верховная Рада повысила налог на 20% – с 110 до 132 евро за тонну.