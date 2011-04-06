Кабмин не пойдет на списание долгов частных компаний за потребленный газ - заявление пресс-службы

Правительство Украины не пойдет на списание долгов частных компаний за потребленный природный газ и электроэнергию.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Кабинета министров Украины, переданном УНИАН.

В пресс-службе называют неправдой заявление представителей «БЮТ-Батькивщины» о том, что правительство планирует провести списание долгов.

«Депутаты от БЮТ, которые обвинили правительство в попытке списать долги частных облэнерго в то время как независимый регулятор рынка повысил тариф на электроэнергию для населения, в очередной раз цинично распространяют неправду», - говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что в ходе заседания Кабинета министров 9 марта 2011 года премьер-министр Николай АЗАРОВ поручил первому вице-премьер-министру Андрею КЛЮЕВУ и вице-премьер-министру Виктору ТИХОНОВУ принять меры относительно предприятий коммунальной теплоэнергетики, которые больше всего задолжали за голубое топливо, а также, в свою очередь, обеспечить погашение долгов перед этими предприятиями.

«Относительно 15-процентного повышения тарифов на электроэнергию с 1 апреля, которое депутаты от БЮТ также ставят «в вину» правительству: это также сознательная дезинформация общества. Решение о повышении тарифов принято независимым органом - Национальной комиссией регулирования электроэнергетики Украины. И принято не со «злой воли» регулятора», - отмечает пресс-служба правительства.

В документе также подчеркивается, что НКРЭ объясняет этот шаг приведением тарифов к экономически обоснованному уровню. Ведь по состоянию на 1 марта 2011 г. население Украины платило лишь 25,65% фактических затрат на производство, передачу и снабжение электрической энергии.

В пресс-службе правительства отмечают, что тарифы на электроэнергию для населения в Украине являются самыми низкими среди стран бывшего СССР.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля представители «БЮТ-Батькивщины» заявили, что правительство подготовило законопроекты, которыми предлагается списать долги частных компаний за потребленный газ и электроэнергию перед «Нафтогазом Украины» и Госбюджетом.

В частности, согласно законопроекту № 8284 предлагается списать 35 млрд грн долгов перед государственной компанией «Нафтогаз Украины», а законопроектом № 8285 - 26 млрд грн долга перед Государственным бюджетом Украины.

Также в «БЮТ-Батькивщине» отметили, что с 1 апреля большинство граждан Украины будут платить на 15% больше за электроэнергию, «в то время как компаниям известных олигархов спишут миллиарды средств».