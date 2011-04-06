Азаров: ЕС должен взять на себя половину расходов по модернизации украинской ГТС

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что Европейский Союз должен взять на себя половину расходов по модернизации украинской газотранспортной системы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, вчера во время встречи за круглым столом с представителями французского бизнеса Н.АЗАРОВ высказал убеждение, что Европейский Союз должен приобщиться к модернизации украинской газотранспортной системы.

По словам премьера, ЕС наиболее заинтересован в модернизации ГТС. «Кто больше, чем вы, заинтересован в этом?» - спросил Н.АЗАРОВ.

Также он отметил, что если сегодня через ГТС можно перекачивать 150 млрд кубометров газа, то после модернизации можно будет транспортировать 200 млрд кубометров.

Глава правительства подчеркнул, что Украина имеет все мощности для поддержания системы в рабочем состоянии. Проект модернизации, отметил Н.АЗАРОВ, стоит 1,5 млрд евро, и, по его мнению, «было бы хорошо, если бы хотя бы половину этих расходов взяли на себя европейские страны».

Премьер Украины выразил надежду, что «Франция займет активную позицию в деле модернизации газотранспортной системы».

Также Н.АЗАРОВ заявил, что этот вопрос в очередной раз будет озвучено перед премьер-министром Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ в ходе его визита в Украину 12 апреля, сообщает пресс-служба правительства.