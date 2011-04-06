Утечка радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" полностью остановлена

Утечка воды с высоким уровнем радиационного загрязнения с японской АЭС "Фукусима-1" полностью остановлена, передает в ночь на среду агентство Киодо со ссылкой на компанию-владельца АЭС TEPCO.

Во вторник специалисты TEPCO закачали в предполагаемое место утечки загрязненной воды порядка полутора тысяч литров смеси повышенной твердости - "жидкого стекла".

Ранее во вторник TEPCO сообщила, что содержание радиоактивного йода-131 в воде, которая выливалась через трещину в колодце дренажной системы АЭС в Тихий океан, в 7,5 миллиона раз превышает норму. Пробы воды для анализа были взяты 2 апреля. Выявлено содержание йода-131 в объеме 300 тысяч беккерелей на один кубический сантиметр воды.

Компания-оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" TEPCO в понедельник приступила к сбросу 11,5 тысячи тонн низкорадиоактивной воды в Тихий океан, чтобы использовать освободившиеся резервуары для заполнения высокорадиоактивной водой. Компания заявила, что сожалеет о принятом решении, но в сложившейся ситуации это единственный выход.

После разрушительного землетрясения 11 марта и последовавшего за ним цунами на АЭС "Фукусима-1" отказала система охлаждения, на объекте был введен режим ЧС. Впоследствии на нескольких энергоблоках произошли взрывы, что привело к выбросу радиоактивных элементов в атмосферу. Власти эвакуировали людей из 20-километрой зоны вокруг АЭС. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов в воздухе, морской и питьевой воде и в продуктах питания.

Согласно данным на вторник, число погибших в результате разрушительного землетрясения и цунами 11 марта превысило 12 тысяч человек. Без вести пропавшими считаются более 15 тысяч человек.

РИА Новости