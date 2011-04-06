Азаров на встрече с Путиным намерен обсудить вопрос об изменении соглашения о поставках газа

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на встрече с главой правительства России Владимиром ПУТИНЫМ 12 апреля в Киеве намерен обсудить вопрос об изменении соглашения о поставках газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Кабинета министров.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что вопрос планируется рассмотреть в ходе заседания на следующей неделе межправительственного украинско-российского комитета по вопросам экономического сотрудничества межгосударственной комиссии.

В связи с этим Н.АЗАРОВ поручил первому вице-премьер-министру Украины Андрею КЛЮЕВУ и министру энергетики и угольной промышленности Юрию БОЙКО подготовить дополнительные аргументы для пересмотра соглашения.

«Учитывая то, что на следующей неделе мы планируем провести заседание межправительственного украинско-российского комитета по вопросам экономического сотрудничества, поручаю первому вице-премьер-министру КЛЮЕВУ, который отвечает, в частности, за российское направление, и министру энергетики и угольной промышленности БОЙКО предложить дополнительные аргументы, чтобы пересмотреть соглашение о поставках газа с Российской Федерацией», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер Украины подчеркнул, что рост цен на нефтепродукты как никогда повышают актуальность пересмотра формулы образования цены на газ. «Это наследство (формула – УНИАН) связывает нас по рукам и ногам», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля Украину с рабочим визитом планирует посетить глава правительства РФ В.ПУТИН, однако в предварительной программе его пребывания не запланировано проведение межправительственного комитета по вопросам экономического сотрудничества. По сообщению пресс-службы главы правительства РФ, В.ПУТИН планирует в ходе визита обсудить ход реализации ранее достигнутых договоренностей, а также вопросы подготовки к очередному заседанию комитета по вопросам экономического сотрудничества.

Справка УНИАН. Согласно подписанным в январе 2009 года российско-украинским газовым контрактам на период до 2020 года, цена импорта российского газа рассчитывается по формуле, учитывающей изменение цен на мазут и газойль.

В первом квартале 2010 года цена импортируемого российского газа возросла до 305,68 долл. за 1 тыс. куб. м по сравнению с 208,12 долл. за 1 тыс. куб. м в четвертом квартале 2009 года.

21 апреля 2010 года в Харькове Президенты Украины и РФ Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долл. за тысячу кубометров.

Благодаря данному соглашению во втором квартале 2010 года цена импортируемого НАК «Нафтогаз Украины» газа, по данным Министерства экономики, снизилась до 232,86 долл. за тыс. куб. м, в третьем она составила 248,72 долл. за тыс. куб. м, в четвертом – 252,11 долл. за тыс. куб. м.

В первом квартале 2011 года цена импортируемого в Украину газа составит 264 долл. за 1 тыс. куб. м.

Глава украинского правительства Николай АЗАРОВ не раз заявлял, что Украина настаивает на пересмотре газовых контрактов с Россией и намерена убедить российскую сторону в необходимости это сделать. По словам премьер-министра, в первую очередь в контрактах необходимо пересмотреть формулу формирования цены на газ, закупаемый Украиной у России.

В свою очередь, глава российского правительства Владимир ПУТИН считает, что Украина получила достаточную скидку на газ после подписания харьковского соглашения.