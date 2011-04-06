Кабмин предлагает снизить акциз на бензин на 50 евро за тонну, на дизтопливо – на 30 евро

Кабинет министров Украины одобрил изменения в Налоговый кодекс Украины, которыми предлагается снизить ставку акцизного сбора на бензины автомобильные на 50 евро за тонну (со 182 до 132 евро за тонну) и на дизельное топливо – на 30 евро за тонну.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра финансов Анатолий МЯРКОВСКИЙ сегодня на брифинге после заседания Кабинета министров.

По его словам, снижение акцизных ставок на нефтепродукты Кабмин предлагает ввести со сроком действия на три месяца, начиная со второго квартала 2011 года.

Также А.МЯРКОВСКИЙ добавил, что по прогнозам Кабинета министров такое снижение ставок акцизного сбора позволит снизить розничные цены на нефтепродукты в среднем на 50 коп. за литр.

Справка УНИАН. Принятым в декабре 2010 года Налоговым кодексом отменен ежегодный транспортный сбор, средства от которого должны были направляться на ремонт дорог. В то же время, НК предусматривает повышение с 1 января 2011 года акциза на бензин на 37,9% – с 132 до 182 евро за тонну; на дизельное топливо: с содержанием серы более 0,2% – с 65 до 90 евро за тонну, с содержанием серы 0,035-0,2% – с 50 до 69 евро за тонну, более 0,005%, но не более 0,035% – с 45 до 62 евро за тонну, не более 0,005% – с 30 до 42 евро за тонну.

До этого ставка акцизного сбора на бензин повышалась в мае 2010 года. Тогда Верховная Рада повысила налог на 20% – с 110 до 132 евро за тонну.