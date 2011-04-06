«Энергоатом» увеличил производство электроэнергии на 2,4%

По оперативным данным, энергогенерирующие мощности, находящиеся в управлении НАЭК «Энергоатом», в январе-марте т.г. увеличили выработку электроэнергии на 2,4%, или 548,2 млн. кВт/ч, по сравнению январем-мартом 2010 года – до 23,436 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, АЭС компании в марте т.г. сократили выработку электроэнергии на 5,1% по сравнению с мартом 2010 г. – до 7,603 млрд. кВт/ч.

В частности, за отчетный период Хмельницкая АЭС (ХАЭС) увеличила выработку электроэнергии на 1,8% – до 4,360 млрд. кВт/ч, Южно-Украинская АЭС (ЮУАЭС) без учета каскада ГЭС-ГАЭС – на 8%, до 4,574 млрд. кВт/ч, Запорожская АЭС (ЗАЭС) – на 3,8% – до 10,980 млрд. кВт/ч.

В то же время Ривненская АЭС (РАЭС) в январе-марте т.г. сократила выработку – на 7,5%, до 3,460 млрд. кВт/ч

Выработка электроэнергии на Ташлыкской ГЭС и Александровской ГАЭС, входящих в состав Южного энергоузла, в январе т.г. выросла на 6,7% – до 58,9 млн. кВт/ч.

На генмощностях обособленного подразделения «Донузлавская ВЭС», перешедшего в управление компании в 2009 году, в январе-марте т.г. выработано 2,1 млн. кВт/ч электроэнергии, что почти в 2 раза больше, чем в январе-марте прошлого года.

По оперативным данным, в первом квартале т.г. «Энергоатом» отпустил ГП «Энергорынок» 22,114 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 7,5%, или 280,2 млн. кВт/ч, больше, чем в январе-марте 2010 года.

Доля генмощностей компании в отечественном производстве электроэнергии в январе-марте т.г. составила 43,7%, в марте - 42,9%.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС в январе-марте т.г. составил 78,3% против 76,4% в январе прошлого года. При этом по итогам квартала т.г. наибольший КИУМ был зафиксирован на ХАЭС – 101,1%, наименьший – на РАЭС – 56,5%.

В январе-марте 2011 г. зафиксированы 4 учетных нарушения в работе АЭС - столько же, сколько за аналогичный период 2010 года.

Как сообщал УНИАН, НАЭК «Энергоатом» прогнозирует, что в 2011 году полезный отпуск электроэнергии генмощностями компании составит 83,4 млрд. кВт/ч.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

В 2010 году «Энергоатом» увеличил выработку электроэнергии на 7,2%, или 6,204 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 89,36 млрд. кВт/ч.